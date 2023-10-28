الجامعة المصرية اليابانية تشارك في معرض الخليج للتعليم بأبو ظبي

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا مشاركة الجامعة في فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب في نسخته الثانية، على مدار يومين في أبوظبي، حيث يستعرض البرامج الأكاديمية التى تقدمها كليات الجامعة وتؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي كما يعرف الطلاب بمميزات النموذج الياباني في التعليم الذي تتبناه الجامعة.

من جهته قال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتعليم، في بيان اليوم، إن جناح الجامعة بمعرض الخليج للتعليم شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب للتعرف على الجامعة المصرية اليابانية وأهم البرامج الاكاديمية ومميزاتها والتخصصات الجديدة.

برامج هندسية

وأشار إلى أن جناح الجامعة اليابانية يعرض برامج الهندسة وتشمل برامج هندسة الالكترونيات، وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى المحركة، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع ، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية.

برامج الجامعة اليابانية في المعرض

وأوضح أن كلية الإدارة الدولية والانسانيات بالجامعة قدمت برنامجى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجى هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة «فارم دى للصيدلة» كما تقدم الجامعة برامج بكالوريوس الفن والتصميم.