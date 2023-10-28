الرئيس السيسي لطلاب المدارس التكنولوجية: «بتلعبوا رياضة ولا لأ؟»

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع طلاب المدارس التكنولوجية خلال جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

وسأل الرئيس السيسي الطلاب: «بتلعبوا رياضة ولا لأ؟، خلوا بالكم اللي بيشتغل لازم دايما جسمه يكون قوي، ولازم يلعب رياضة لسنين طويلة وفترات طويلة، ولو في المدارس بتلعبوا ساعة في اليوم زودوا عليهم انتوا كمان».

وتحدث الرئيس السيسي، مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا «الصناعات دي مشكلتها إنك متقدريش تعملي ليهم كيان صناعي، ومقدرش نعمل ورش، خصوصا أنهم بيبقوا قريبين لبيوتهم أو بيشتغلو في بيوتهم تقريبا، إحنا مستعدين نعمل ده، بس الكثير منهم لو عملنا كيانات في أماكن بالمحافظات بس، وعلشان أعمل مركز تصميمات لازم عمل مركزي، ولكن الموضوع مش في مكان واحد».

وأضاف الرئيس السيسي «أنا مهتم جدا بالتراث المصري والحرف المصرية، سواء صناعة الكليم والسجاد والنحاس، لكن البعض كان لديه مهارة قوية بها وتراجع بسبب انخفاض القدرة المالية ولم يستطع توريثها لأبنائه».