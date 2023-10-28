السيسي يحاور طلاب المدارس التكنولوجية خلال جولته في المعرض الدولي للصناعة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي حوارًا مع طلاب المدارس التكنولوجية في أثناء جولته التفقدية، بالمعرض الدولي للصناعة.

وقال الطالب «عمر» في الصف الثالث، مدرسة «بي تك» للتكنولوجيا التطبيقية، خلال لقائه مع الرئيس السيسي، إنَّه يدرس بأقسام مختلفة للحصول على شهادة اعتماد دولية بعد التخرج، ودبلومة تجارة التجزئة، وبعدها سيخضع لتدريب وسيحصل على التعيين.

أول مدرسة متخصصة في مجال تجارة التجزئة

فيما أوضحت بسملة فكري، في الصف الثالث بمدرسة «بي تك» بقسم التسويق، أنَّها أول مدرسة متخصصة في مجال تجارة التجزئة، تمّ افتتاحها في 2020، ويوجد بها 3 أقسام، ويدرس الطالب كل الأقسام في الصفين الأول والثاني، أما التخصص بالصف الثالث، وتدريب في فصل الصيف لمواكبة سوق العمل.

«طالبة»: أحصل على تدريب صيفي ومقابل مادي

بدورها أشارت كنزي إبراهيم، في مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أنَّها تحصل على تدريب صيفي ومقابل مادي، أما عبدالله أسامة فأوضح أنَّه في مدرسة أحمد مسلم للذكاء الاصطناعي بأسيوط، وهي المدرسة الدولية الوحيدة المتخصصة في هذا المجال.