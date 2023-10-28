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ترحيل قسري لأكثر من 250 فلسطينيًا في قرية زنوتا جنوب الخليل

كتب:

أحمد عادل موسى
03:36 م | السبت 28 أكتوبر 2023
آثار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة-صورة أرشيفية

آثار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة-صورة أرشيفية

أجبر أكثر من 250 مواطنا في قرية زنوتا جنوب الخليل، اليوم السبت، على ترك منازلهم وأراضيهم، بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

وأوضح رئيس مجلس قروي زنوتا فايز الطل لـ«وفا»، أن هؤلاء المواطنين اضطروا إلى ترك منازلهم، بسبب عربدة المستوطنين، التي طالت مساكنهم، وضاعف من حجم المعاناة والخوف على أطفالهم ونسائهم، خاصة مع بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا منذ السابع من الشهر الجاري.

يشار إلى أن سكان قرية زنوتا يعانون من مضايقات واعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى هدم عدد من منازلهم وخيامهم، واقتلاع أشجارهم، وأقيمت على جزء منها منطقة صناعية للمستوطنين ومعاهد دينية تهدد المنطقة بالاستيلاء لصالح التوسع الاستيطاني على أراضيهم وممتلكاتهم جنوب الخليل.

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