المصريين الأحرار: رسائل الرئيس طمأنة المصريين وخارطة للصناعة

وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتلقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، بأنها خطاب واضح ورسائل متعددة الاتجاهات والأهداف.

حديث الرئيس بشفافية وسط ظروف حساسة

وقال الحزب في بيان صحفي ،اليوم السبت، إن حديث الرئيس بأسلوب معتاد شفاف وكاشف وسط ظروف غاية الحساسية كان معبراً عن زعيم مخلص لبلاده وقائد لدولة قوية بفضل الله وشعبها وشبابها وجيشها و قادرة على حماية نفسها .

وأضاف المصريين الأحرار ، أن الرئيس وضع الصناع والمسؤولين على طريق إحداث طفرة صناعية قائمة على التنوع، وجاهزية الدولة تشييد المنشآت المدنية لمساعدة الصناعة، وإعادة تخصيص الأراضي المستردة لصالح انشاء مصانع صغيرة ومتوسطة، مشدداً على أن العبرة ليست بالمجالس بينما الإرادة والعمل الجاد والمسؤولية.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأكد الحزب أن كلمة رئيس مصر لا تخلو من طمأنة الشعب علي بلادهم بقوله «مصر دولة قوية جداً لا تمس وعلي الكل إحترام سيادتها ومكانتها، اطمئنوا علي بلادكم واستمروا في العمل والبناء، ولا سيما بأن مصر لم تكون يوماً متآمرة ولا انتهازية ولم تكن غايتها سوي استقرار الدنيا كلها والاهتمام بالبناء والاعمار والاهتمام ببناء الشخصية المصرية.

وأستطرد أننا أمام رئيس شريف لا ينكر جهود مصر ورؤساء سابقين في القضية الفلسطينية، ودور مصر الإيجابي والجاد لتحقيق استقرار المنطقة، ولم يخلو حديثه من تقدير موقف الجمعية العامة بوقف الاقتتال والداعي للهدنة وشكر الدول المساهمة في إمدادات ومساعدات إغاثية للقطاع المُحاصر.

وجدد حزب المصريين الأحرار رئيسا وقيادات وأعضاء اصطفاف الجميع خلف القيادة السياسية الرشيدة والقوية ومؤسسات الدولة المعنية لاستقرار المنطقة وحماية الأمن القومي المصري.