انطلاق برنامج تدريبي على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد في «أزهرية مطروح»

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي على منهج الدراسات الاجتماعية الجديد، لمعلمي الدراسات الاجتماعية، بقاعة التدريب بديوان عام منطقة مطروح الأزهرية، ولمدة ثلاثة أيام، وحرص فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفضيلة الشيخ عطية سالم، مدير العلوم الدينية والعربية بالمنطقة، علي متابعة أولى فعاليات البرنامج التدريبي.

تبادل الخبرات بين الموجهين والمعلمين في المعاهد الأزهرية بمطروح

وقال رئيس منطقة الأزهر الشريف بمحافظة مطروح، إنه جرى التأكيد على المتدربين ضرورة تحقيق أقصي استفادة من فعاليات البرنامج التدريبي، وتبادل الخبرات بين الموجهين والمعلمين في المعاهد الأزهرية المختلفة والمساهمة في صقل المهارات التدريسية الخاصة بالمنهج الجديد.

رفع كفاءة الكوادر البشرية في الأزهر الشريف

وأضاف رئيس منطقة الأزهر الشريف بمحافظة مطروح أن هناك توجيهات من خلال قطاع المعاهد الأزهرية وتعمل منطقة مطروح علي تطبيق بالاهتمام بالكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر في مختلف التخصصات في المواد المختلفة، بجانب التدريب في الأنشطة، والعمل علي تنمية قدراتهم، وتوفير متخصصين في أعمال التدريب، مما يساهم في رفع كفاءة المعلمين علي مستوي جميع الإدارات التعليمية من الحمام شرقاً وحتى السلوم غربا وسيوة جنوباً.