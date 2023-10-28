وكيل «صحة البحيرة» يكشف تفاصيل حادث الصحراوي اليوم.. مصرع 32 شخصا

كشفت مديرية الصحة بالبحيرة، تفاصيل حادث الصحراوي اليوم، في نطاق مركز وادي النطرون جراء تصادم عدد من السيارات؛ مما أدى إلى مصرع 32 شخصا وإصابة 60 آخرين، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، فيما جرى حفظ جثث المتوفين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون وجراحات اليوم الواحد.

تفاصيل حادث الصحراوي اليوم بالبحيرة

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في بيان، تفاصيل حادث الصحراوي اليوم، إذ أشار إلى أن الحادث نتج جراء تصادم عدد من السيارات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في الكيلو 100، مضيفًا أنه جرى الدفع بعدد 25 سيارة إسعاف من داخل المحافظة، بالإضافة لعدد آخر من خارج المحافظة.

نقل مصابي حادث الصحراوي اليوم إلى مستشفيات البحيرة

وأشار «جميعة» إلى أنه جرى إمداد المستشفيات بـ5 فرق متنقلة من مستشفيات أخرى من أطباء عظام وجراحة من مستشفيات «إيتاي، حوش عيسى، الدلنجات، أبو المطامير» لمساعدة الأطباء في مستشفيات وادي النطرون وغرب النوبارية.

وذكر وكيل صحة البحيرة أن السبب وراء الحادث تصادم سيارة ملاكي وأتوبيس جراء الضباب الكثيف، الأمر الذي أدى إلى تصادم عدد كبير من السيارات، مما أدى إلى اشتعال النيران بها.