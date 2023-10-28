عناوين منافذ بيع اللحوم ضمن مبادرة «الإسكندرية ضد الغلاء».. الكيلو بـ220 جنيها

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انطلاق مبادرة «الإسكندرية ضد الغلاء» لتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين يبلغ سعر الكيلو 220 جنيها، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، والتي جرى تنفيذها في منفذين بأحياء غرب والعجمي، وسيتم استكمال باقي الأحياء تباعا، والإعلان عنها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية عناوين منافذ بيع اللحوم الطازجة ب220 جنيها في الإسكندرية ومدة العمل بها ضمن مبادرة خفض أسعار السلع بحسب ما أعلنه محافظ الإسكندرية في بيان رسمي.

عناوين منافذ اللحوم المخفضة

بحسب محافظ الإسكندرية، فأن منافذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم الطازجة التي بدأت حتى الآن هي:

- المنفذ الكائن بشارع القفال بالورديان بحي غرب.

- المنفذ الآخر كائن بجوار مبنى حي العجمي.

مدة مبادرة خفض أسعار اللحوم في الإسكندرية

وأوضح أن المبادرة ستستمر على مدار الـ3 شهور قابلة للتجديد، وسيتم تنفيذها في جميع الأحياء.

استكمال مبادرة خفض أسعار اللحوم في الإسكندرية

ولفت إلى أنه بدأ التنفيذ في منفذين بأحياء غرب والعجمي، وسيتم استكمال باقي الأحياء تباعا، والإعلان عن جميع المنافذ عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأكد أنه هناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير العمل بتلك المنافذ.