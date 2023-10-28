جمال الكشكي: تقرير فورين بوليسي جاء نتيجة لدور مصر في حل القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مصر دولة قوية وهي مفتاح العالم كله، ويعلم ذلك من خلال ما تابعناه من اتصالات منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر أو هذه الجولة من الصراع، ونجاح الدولة المصرية أمام الرأي العام العالمي وأمام قادة وزعماء العالم الذين أجروا اتصالات وطلبوا من الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لوقف إطلاق النار وعقد هدنة بين أطراف الصراع.

دور مصر في حل الصراع

وتعليقا على تقرير صحيفة فورين بوليسي، بأنه لا يمكن للعالم أن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون مصر، أكد الكشكي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا التقرير لم يأتِ من فراغ بل هو نتيجة دور مصر على مدار سنوات في حل القضية الفلسطينية، والعالم كله يعرف الدور التاريخي لمصر في مسيرة القضية الفلسطينية، وفي الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، وأبسط دليل على ذلك حجم اللقاءات والاتصالات والنقاشات التي دارت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وبين زعماء العالم ووزراء الخارجية.

علاقات مصر الخارجية

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مصر هي الدولة الوحيدة القادرة على الاتصال بكل أطراف القضية الفلسطينية، لأنها تقوم بعمل اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، وفي نفس الوقت تجري اتصالات مع كل الفصائل الفلسطينية ومع السلطة الفلسطينية، هذا الميراث التاريخي جعل فورين بوليسي تنشر هذا التقرير.