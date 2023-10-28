الحملة الرسمية للرئيس السيسي تستقبل وفدا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 28 أكتوبر، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية للدورة النقابية، برئاسة هشام فاروق المهيري، رئيس النقابة.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

ووقفت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي دقيقة حدادا على أرواح كل الضحايا المدنيين الذين استشهدوا في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، إن الحملة علقت أنشطتها لعدة أيام تضامنا مع الأحداث في فلسطين وعلى حدودنا الشرقية لأنها ليست قضية انتخابية بل هي قضية وطنية وإنسانية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري واضح تجاه ما يحدث مع أشقائنا في فلسطين.

وثمَّن فوزي، خلال اللقاء، دور النقابة في دعمهم لقرارات المرشح لحفظ الأمن القومي، فضلا عن التواصل المستمر مع أعضائه والتحسين المستمر لبيئة العمل وتطوير العمال، مشيرًا إلى نشاطهم الملحوظ في المشاركة في الفعاليات التي تطلقها الوزارات المختلفة.

وفد النقابة يعلن دعمه للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ومن جانبه، أكد وفد النقابة على دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وأنهم حريصون على توعية أعضاء النقابة بما يحدث في مصر ودور القيادة السياسية في الحفاظ على الدولة رغم تحديات الوضع الراهن، فضلا عن نشر الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، سواء للأعضاء داخل مصر أو خارجها عن طريق عمل ندوات ومؤتمرات مختلفة.