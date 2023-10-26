كيانات شبابية تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة: إنجازات بلا حدود

دعم عدد من الكيانات الشبابية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال مقطع فيديو نشرته الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

هاشم: فترة الرئيس السيسي شهدت إنجازات عديدة

قال «أحمد هاشم محمود» رئيس اتحاد شباب محافظة سوهاج، إنه فور معرفته بأنه هناك فرصة للكيانات الشبابية للمشاركة في الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، تقدم على الفور بها عن طريق وسائل الانضمام للحملة المعلن عنها، موضحاً أنه يدعم المرشح عبد الفتاح السيسي نظراً للإنجازات الضخمة التي حدثت في عهده، ومنها تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمستشفيات والوحدات الصحية والمدارس في محافظة سوهاج.

وأوضحت «هاجر محمد إبراهيم»، ممثل كيان الكشافة الجوية المصرية، أنهم ينظمون العديد من حملات التوعية مخصصة للشباب، لتوعيتهم بأهمية دورهم في العملية الانتخابية، مؤكدة أنها تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وتؤيده بكل فخر، متابعة: «معاه في كل كلمة بيقولها وكل قراراته، وكلامه واصل لينا لأنه طالع من قلبه».

وقال «عمر محمد»، رئيس اتحاد شباب الوطن، إنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية كان لديه 10 سنوات، وأنه الآن أصبح يستطيع أن يُقابل القيادة السياسية وكافة الوزراء من الحكومة، مضيفاً: «يمكن لو كنت موجود في فترة تانية سابقة مكنتش قدرت أوصل للي وصلتله في عهد الرئيس السيسي».

وأكد «عبد الله حسين»، أحد مؤسسي كايرو رانرز، أن الجميع يرغب في أن يكون له دور فعال في المجتمع، فيما أوضح «بهاء السعيد» منسق عام حملة «مواطن يدعم الرئيس»، أنه تعرف على الحملة الرسمية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

وقال «وائل الشامي»، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات النارية، إن مصر حالياً اختلفت عن الفترات السابقة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، متابعاً: «إحنا موجودين هنا عشان تشجيع الشباب على المشاركة، وإبداء رأيهم في الانتخابات».

جبر: الرئيس السيسي وفر فرص عمل للشباب

وأشار «أيمن عبد الواحد جبر»، أمين عام ائتلاف القيادات الوطنية الشبابية بمحافظة كفر الشيخ، إن من أبرز المشروعات التي برزت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة هي بركة غليون، وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، قائلا: «قائد عظيم، ومش هنلاقي أحسن من الرئيس لخوض المرحلة اللي جاية».

إنجازات حياة كريمة

وقال «عدي سمير سعد» منسق عام منتدى برلمان شباب مصر: «إحنا لازم يكون لينا دور كبير في الاستحقاق الدستوري القادم»، فيما أوضح «ثروت عبد الرحمن» ممثل كيان السياسي الشاب، إن من أبرز الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي هي «حياة كريمة» التي أطلقها سيادته خلال الفترة الماضية لتخفيف العبئ على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بأكمله.