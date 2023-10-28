انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة مطروح

انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي«TEA» لمعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة مطروح الأزهرية، بقاعة الجودة، بمجمع مطروح النموذجي، وتابع فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية التدريب، مؤكداً أهمية البرنامج التدريبي ودوره في تنمية الكفاءة اللغوية للمعلمين بالمعاهد الأزهرية.

اعتماد معلمي الأزهر في مطروح مدربين من المجلس الثقافي البريطاني

وأكد رئيس منطقة مطروح الأزهرية علي جهود معلمي اللغة الإنجليزية بمعاهد مطروح الأزهرية المعتمدين من المجلس الثقافي البريطاني كمدربين لبرنامج «TEA»، حيث جري تكريمهم وتسليمهم شهادات التقدير لما يبذلوه من جهد خلال فترة التدريب.

تطوير العملية التعليمية

وقال رئيس منطقة الأزهر الشريف بمحافظة مطروح إن مثل هذه البرامج التدريبية لها دور كبير ومهم في تطوير العملية التعليمية، وتنمية مهارات المعلمين في شتى المجالات بما يعود بالنفع على أبنائنا في الأزهر الشريف.

رفع كفاءة المعلمين في الأزهر

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية بمرسى مطروح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الأزهر بجميع المعلمين، في مختلف التخصصات العلمية على مستوى المعاهد الأزهرية في جميع المراكز والمدن بنطاق المحافظة بتوجيهات من قطاع المعاهد الأزهرية بثقل مهارات جميع المعلمين في التخصصات المتنوعة عبر برامج تدريبية متخصصة.