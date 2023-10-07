أحمد سعد وعايض ودي جي أصيل في حفل تخرج الجامعة الأمريكية بالإمارات

حمل حفل تخرّج الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE هذا العام 2023 الكثير من المفاجآت للخريجين الذين سجلوا في ذاكرتهم ذكرى جميلة ستبقى للأبد، خاصة بعد تألق الفنانين أحمد سعد، والسعودي عايض و«دي جي أصيل» في السهرة الغنائية، التي نظمتها الجامعة AUE في بقاعة كوكا كولا أرينا دبي، بعد احتفالية تسليم الشهادات للخريجين.

أحمد سعد ودي جي أصيل في حفل الإمارات

وجرت أحداث السهرة الغنائية بصعود المتألق «دي جي أصيل» إلى خشبة المسرح، ليشعل أجواء الحفل لدى الحضور بمجموعة من الأغاني الميكس الذي أعدها بشكل مباشر بطريقة إبداعية صاحبها الكثير من التفاعل الجماهيري.

أغنيات مميزة للسعودي عايض

من جانبه وبرفقة فرقته الموسيقية، قدم الفنان السعودي عايض باقة كبيرة من أهم أغنياته وسط غناء وتفاعل الجمهور الحاضر من الشباب والشابات، مقدمًا فقرة غنائية من اللون الغنائي الخليجي بأسلوبه وصوته المميز.

تألق أحمد سعد

ومع دخول الفنان أحمد سعد إلى خشبة المسرح، نقل أجواء الحفل الحماسية إلى تفاعل آخر منقطع النظير مع تنقله بين أغنياته التي يحفظها الجمهور، دون توقف، مشعلاً جميع جوانب المسرح غناء وتفاعلاً مع الموسيقى.

وأعرب نجوم الحفل أحمد سعد وعايض ودي جي أصيل عن سعادتهم بمشاركة طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE فرحتها في التخرج بعد سنوات من الجد والتعب من أجل هذه اللحظة، وتشاركوا جميعًا في نصيحتهم بالنظر الى المستقبل والحياة بتفاؤل وأمل من أجل تحقيق الأهداف والنجاحات.