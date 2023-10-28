من 800 ألف لـ10 ملايين متابع.. من معتز عزايزة أشهر فلسطيني على إنستجرام؟

«ما يحدث الآن في غزة لحظة بلحظة»، جملة حرص الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة على نقلها إلى شعوب العالم، منذ بدأت جرائم حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر الجاري، لم يكترث كثيرًا لما يحدث من حوله أو ما قد يصيبه، فكل همه هو أنّ يصبح صوت استغاثة أهالي غزة ويوقظ به ضمير العالم لوقف العدوان المستمر، ليصبح اسمه محل اهتمام الملايين، بعد اختفى فجأة عقب قطع جيش الاحتلال وسائل الاتصال كافة والإنترنت.

حساب معتز عزايزة يقفز إلى 10 ملايين متابع

معتز عزايزة كان يمتلك نحو 800 ألف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ليتحول هذا الرقم إلى 10 ملايين في غضون 21 يوما منذ بدء الحرب على غزة، ويزداد اهتمام رواد السوشيال ميديا بمتابعته خاصة بعد تلقيه خبر استشهاد 15 فردًا من أسرته في أحداث القصف المستمرة، ورغم الألم والحزن، إلا أنه أصر على نقل ما يحدث أولا بأول، ليثير اختفائه المفاجئ أمس، آلاف التساؤلات، حول: «أين اختفى معتز عزايزة وما مصيره؟».

أين اختفى معتز عزايزة؟

اختفاء معتز عزايزة أمس، بعد انقطاع التساؤلات، جعل عدد كبير من الأشخاص يتابعون حسابه على «إنستجرام»، ويهتمون بمعرفة مصيره وهل أصابه مكروه في القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال؟، ليخرج صديقه محمود المصري، مطمئنًا الجميع عليه، وأنه بخير، لكنه لا يستطيع التواصل مع أحد بسبب ما يحدث في قطاع غزة، قبل أن يظهر في مقطع فيديو معه مطمئنا متابعيه.

من هو معتز عزايزة؟

ويرصد «الوطن» في التقرير التالي، عدة معلومات عن الصحفي معتز عزايزة.

- صحفي فلسطيني وُلد في مدينة غزة في التسعينيات، لأب وأم فلسطينيين.

- درس الصحافة والإعلام، واتقن اللغة الإنجليزية.

- يوثق الصحفي الفلسطيني الشهير لحظة بلحظة كل ما يتعرض له المدنيون في القطاع.

- خلال تغطيته أخبار وأحداث غزة، تفاجأ معتز بفقدانه 15 فردا من أسرته جراء القصف.

- عاود «عزايزة» استكمال عمله في نقل الحقيقة، بعد وداع أسرته.

- لم يتبق لـ معتز عزايزة من أنقاض منزله بعد القصف، سوى لعبة وبعض الصور القديمة لوالدته.

- زادت شهرة الصحفي معتز عزايزة بسبب توثيقه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين والأطفال بغزة.

- أطلق عليه رواد رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب «سوبر هيرو».

- الجدير بالذكر إن رحلة معتز عزايزة الوحيدة خارج فلسطين، كانت إلى مصر في مارس 2022.

- زاد عدد متابعيه من 800 ألف ليصل إلى 10 ملايين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».