كاتب صحفي: القيادة السياسية مصرة على استكمال الإصلاح والتنمية رغم التحديات

قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إنَّ تنظيم الملتقى والمعرض السنوي للصناعة في هذا التوقيت، يحمل العديد من الرسائل للمجتمع الدولي بكل تأكيد، أبرزها إصرار مصر على استكمال الطريق رغم كل التحديات، وقدرة الدولة المصرية على تخطي كل الظروف والصعاب ومواصلة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

«رائف»: مصر تمارس دورها الإقليمي والدولي

أضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر تمارس دورها الإقليمي والدولي، وتهتم بحل القضايا والمشكلات العالقة بالإقليم، وخاصة القضية الفلسطينية، بالتزامن مع خطوات التنمية فلا تهمل هذا الدور.

دور التنمية والبناء قائم على قدم وساق

وتابع الكاتب الصحفي: «دور التنمية والبناء قائم على قدم وساق للوصول إلى الجمهورية الجديدة وبناء أركانها، فمصر دولة قوية قادرة على البناء والتنمية بالتوازي وبالقوة نفسها تعمل أيضاً على المسارين الدولي والإقليمي لحل القضايا الإقليمية».