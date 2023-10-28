حزب التجمع يطلق حملة شعبية لدعم الشعب الفلسطيني​

قرر المكتب السياسي لحزب التجمع، في اجتماعه اليوم السبت، إطلاق الحملة الشعبية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، لتكون جبهة شعبية مصرية للتضامن مع أشقائنا الفلسطينيين، بالمساعدات العينية «سلع غذائية ومستلزمات طبية وبطاطين وملابس شتوية»، وكذلك إظهار كافة أشكال الدعم والمساندة السياسية.

التنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل الحملة

ودعا حزب التجمع، كافة قياداته وأعضائه في المحافظات المختلفة لتشكيل الحملة والانخراط فيها، والتنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للبدء فورًا في تفعيلها، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والهلال الأحمر المصري.

وأكد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، في وقت سابق، أن القصف المكثف لقطاع غزة، بقدر ما يكشف همجية الاحتلال، فهو يكشف أيضا تواطؤ القوى الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي فقدت الثقة في دورها كوسيط لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

العالم الحر الآن مطالب بإعمال أبسط مبادئ الإنسانية

وأضاف عماد فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العالم الحر الآن مطالب بإعمال أبسط مبادئ الإنسانية، والتدخل بحسم لإيقاف الاجتياح البري لقطاع غزة، والذي من المؤكد سيسفر عن استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، ما يزيد من حجم المعاناة لأهالي القطاع الذي تحول إلى ما يمكن وصفه بالجحيم.