«صحة البحيرة» تكشف سبب حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

كشف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن السبب وراء حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، هو ظاهرة الضباب الكثيف التي أدت إلى حجب الرؤية الأفقية، مما أدى إلى تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس، وتدافع عدد آخر من السيارات واشتعال النيران بها وذلك بالقرب من الكيلو 100.

تفاصيل حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان، أن حادث طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وقع في تمام الساعة 7.35 دقيقة صباحًا، مشيرًا إلى أن أول سيارة إسعاف كانت في موقع الحادث بعد مرور 8 دقائق، ثم جرى الدفع بعدد 18 سيارة، مؤكدا أن عدد سيارات الإسعاف المشاركة بلغ 25 سيارة.

ضحايا حادث طريق «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي»

ترجع تفاصيل حادث البحيرة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بالكيلو 100 بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية وأسفر الحادث عن مصرع 32 شخصا وإصابة 60، ونقل المصابون والوفيات إلى مستشفى وادي النطرون وأبو المطامير وجراحات اليوم الواحد وجاري تقديم الخدمات الطبية وحفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.