وزير الري يصدر عدة قرارات بتعيين مسؤولين جدد في الوزارة

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2023 بتجديد تعيين الدكتور أسامة محمد حسن الظاهر رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير مع القيام بعمل رئيس قطاع المياه الجوفية بمصلحة الري.

كما أصدر الوزير قرارا بتجديد المهندس كمال محمد حسن ميدان، رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري بديوان محافظة الدقهلية، والمهندس نادي سمير جرجس بشاي، رئيسًا للإدارة المركزية بمحافظة كفر الشيخ، وتجديد تعيين المهندس طارق محمود اللبان رئيسًا للإدارة المركزية بالمحافظات بديوان عام الوزارة والمنتدب للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية بالشرقية.

المهندس حسن يحي حسن أحمد رئيسا للإدارة المركزية للشئون الميكانيكية

وقرر أيضًا تجديد تعيين المهندس طارق السيد أحمد محمد قمباز رئيسًا للإدارة المركزية للتخطيط ومتابعة المشروعات الاستثمارية بديوان الوزارة، وتجديد تعيين المهندس حسن يحي حسن أحمد رئيسا للإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والعمل كنائب رئيس لمصلحة الميكانيكا.

تعيين الدكتور يسري حسين خفاجي رئيسًا للإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بمصلحة الري

وشملت القرارات، القرار الوزاري رقم 450 لسنة 2023 بتعيين الدكتور يسري حسين خفاجي، رئيسًا للإدارة المركزية للمباني والشئون الهندسية بمصلحة الري، والمكلف للقيام بعمل رئيس قطاع الري بالمصلحة، وتعيين المهندس حسام عبد المنعم طاهر، رئيسًا للإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل بالوجه البحري بمصلحة الري بمصلحة الري وتعيين المهندس مسعد إبراهيم منصور رئيسا للإدارة المركزية لإقليم ري شرق الدلتا بمصلحة الري والمنتدب للعمل رئيسا للإدارة المركزية للتوسع الأفقي.

كما أصدر الوزير القرار الوزاري رقم 448 لسنة 2023 بتجديد تعيين المهندس سامي الشابوري مديرًا عامًا للموارد المائية والري بمصلحة الري للقيام بعمل رئيسًا للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة، وتجديد تعيين المهندس نصر بركات البلاصي مديرًا عامًا لصيانة الصرف بالهيئة المصرية لمشروعات الصرف والقيام بعمل رئيس الادارة المركزية للموارد المائية بمحافظة بني سويف.