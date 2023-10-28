الجمهور يتفاعل مع كاظم الساهر بعد تأجيل حفلاته بسبب غزة: سفير الإنسانية

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفنان كاظم الساهر، وذلك بعد إعلانه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعليق حفلاته تضامنا مع أحداث غزة والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء من الأطفال.

كاظم الساهر يؤجل حفلاته

وكتب كاظم الساهر: «بسبب الظروف المأسوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى. وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود»

وأضاف الساهر: «لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائياً إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدا فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدا في نقاط البيع لدينا».

ولقي إعلان كاظم الساهر، ردود فعل واسعة من الجمهور، إذ كتب أحدهم «کل الحب والاحترام قیصر الإنسانیة ..ربي یبارك بعمرك حبیبي»، وكتب آخر: «الله يكتب أجرك عزيزنا كاظم سفير الإنسانية»

تضامن كاظم الساهر مع أهل غزة

وتضامن الفنان كاظم الساهر منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام مع أهل غزة بمنشور كتب فيه: «جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة، يا رب، الطف بأهلنا في غزة واشملهم جميعا بواسع رحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم».