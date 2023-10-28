أمين الفتوى: سجود السهو في الصلاة واجب

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، حكم سجود السهو وكيفيته الصحيحة؟.

حكم سجود السهو

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت، إن سجود السهو لما يبطل عمده واجب، إذا فعل شيئاً أو ترك شيئاً سهواً يبطل عمده الصلاة وجب عليه سجود السهو؛ لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام، تكميلاً للصلاة.

وتابع: أن سجود السهو يقوم به الفرد بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، موضحا أن ما يقال في سجود السهو هو الوارد في السجود للصلاة من تكرار قول: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات ثم يكبر الفرد ثم يسجد مرة أخرى ويقول سبحان ربى الأعلى.