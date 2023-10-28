فرص عمل لجميع المؤهلات برواتب مجزية وبدون خبرة.. كيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة العامة للمبادرات الشبابية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة لجميع المؤهلات.

وتوضح «الوطن»، في التقرير التالي، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط التقديم وكيفية التقديم وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

الوظائف الشاغرة

- مدير فرع

- مدير أغذية طازجة

- مدير أغذية جافة

-مشرف دليفري

- مشرف كاشير

- كاشير

-محضر طلبات

-موظفFMC9.

م-نسق ممرات

- بائع مجمدات

- بائع عطارة

-بائع خضار وفاكهة

- مشرف لحوم

-بائع لحوم(افرنجي)

-مشرف بقالة

- بائع بقالة

-موظف أمن

- موظف نظافة

- سائق فسبا خاصة

متطلبات الوظيفة:

-جميع المؤهلات «عالٍ - متوسط - فوق متوسط - بدون مؤهل»

-خبرة وبدون خبرة

-حد أقصى للسن 40 سنة

-موقف واضح من الخدمة العسكرية

المميزات والحقوق:

-راتب مجزٍ

-ساعات العمل 9 ساعات

-تأمين طبي خاص

-فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه للراغبين فى التقديم على وظائف الشركة ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/qsegcgJPyw

وأشارت إلى حضور اليوم التوظيفى للشركة بمركز شباب الحي القبلي بشبين الكوم يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء.