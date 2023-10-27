تراجع أسعار الألبان والفول والعدس في الأسواق اليوم

انخفاض كبير شهدته أسعار الألبان والبقوليات اليوم، في الأسواق، وفق ما أعلنت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري.

تراجع أسعار اللبن كامل الدسم

وقالت البوابة الرسمية في تقرير لها، إن أسعار اللبن كامل الدسم عبوة 1 لتر انخفضت بواقع 2.74 جنيه، بنسبة 7.88%، ليصل سعر اللبن 1 لتر 32 جنيها.

تراجع أسعار الفول والعدس

كما تراجعت أسعار البقوليات، فانخفض سعر الفول المعبأ وزن 1 كيلو بمقدار 4 جنيهات للكيلو، بنسبة 9.94%، وبات يباع حاليا في الأسواق بسعر 36.96 جنيه، بينما انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح وزن 1 كيلو بمقدار 1.72 جنيه، وبات يباع حاليا بـ47 جنيها للكيلو.