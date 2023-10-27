تراجع طفيف في أسعار 6 سلع أساسية بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

شهدت العديد من السلع والمواد الغذائية انخفاضا طفيفا في الأسواق المحلية اليوم الجمعة، 27 أكتوبر 2023 في مصر، منها الأرز المعبأ والدقيق المعبأة والبطاطس والفول المعبأ وزيت عباد الشمس والبيض، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأرز المعبأ

وأوضحت البوابة، أن أسعار الأرز المعبأ سجلت اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023، تراجعا طفيفا، حيث سجل متوسط سعر السلعة نحو 28 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الدقيق المعبأة

وأوضحت البوابة، أن أسعار الدقيق المعبأة سجلت اليوم الجمعة، انخفاضا بشكل طفيف، حيث تراجع السعر بنحو 0.5 % للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 22.06 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار البطاطس

وأوضحت البوابة، أن أسعار البطاطس سجلت اليوم الجمعة في الأسواق، انخفاضا بشكل ملحوظ، حيث تراجع السعر بنحو 6.39% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 16.4 جنيها للكيلو.

تراجع أسعار البيض

وبحسب البوابة، فإن أسعار البيض بجميع أنواعه شهدت انخفاضا طفيفا اليوم هي الأخرى، بتراجع يقدر بنحو 1.3%، إذ سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض نحو 134.87 جنيه، بينما سجل متوسط سعر البيض الأحمر نحو 136.73 جنيه للطبق، فيما سجل متوسط سعر طبق البيض البلدي نحو 145.73 جنيه.

تراجع أسعار زيت عباد الشمس

كما تراجعت أسعار زيت عباد الشمس بأنواعه المختلفة اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية، بنحو 2.6%، حيث سجل متوسط سعر السلعة للعبوة 1 لتر نحو 60 جنيها تقريبا.

تراجع أسعار الفول المعبأ

وبحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الفول المعبأ سجلت تراجعا ملحوظاً هي الأخرى بنحو 10% تقريبا، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 36.96 جنيه.