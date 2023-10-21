انخفاض أسعار 3 سلع غذائية أساسية.. «مفيش بيت بيستغني عنها»

انخفضت اليوم أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية التي لا يمكن للمواطنين الاستغناء عنها، وذلك في إطار حرص وتشديد الحكومة على تطبيق مبادرة خفض الأسعار لمواجهة الغلاء ومساعدة المواطنين على عيش حياة كريمة.

وأوضحت بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء أسعار السلع الغذائية اليوم، أن هناك تراجعًا في أسعار 3 سلع غذائية أساسية، والتي جاءت كالتالي:

1- انخفاض أسعار اللحوم

سجلت أسعار اللحوم اليوم السبت انخفاضًا في الأسواق المحلية، وجاءت أسعارها كالتالي:

- وصل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم 345.47 جنيه.

- وصل سعر كيلو اللحم الكندوز في الأسواق اليوم إلى نحو 273.26 جنيه.

- وسجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 281.32 جنيه.

- كما سجل سعر كيلو الكندوز نحو 322.22 جنيه.

2- انخفاض أسعار الدواجن

كما سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت انخفاضًا طفيفا، لتصل أسعار الدواجن اليوم إلى 64 جنيها للكيلو الأبيض في المزرعة، فيما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم إلى 79 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار البانية فيتراوح بين 170 و 175 جنيها، كما وصل سعر كيلو الأوراك إلى 85 جنيها.

3- انخفاض أسعار الفول

كما شهدت أيضا أسعار الفول تراجعا طفيفا اليوم السبت، ليصل سعر كيلو الفول المعبأ إلى 37.61 جنيها في الأسواق، إذ يعد من أبرز السلع المدرجة ضمن المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع.