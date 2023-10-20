انخفاض أسعار 5 سلع أساسية في الأسواق.. أبرزها السكر والبطاطس

سجلت أسعار العديد من السلع داخل الأسواق المحلية في مصر، تراجعاً ملحوظاً اليوم، أهمها السكر المعبأ والبطاطس والفول المعبأ واللحوم الطازجة وزيت عباد الشمس، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السكر

وأوضحت البوابة أن أسعار السكر شهدت اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، تراجعا بشكل طفيف، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 32.15 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار البطاطس

وأوضحت البوابة أن أسعار البطاطس شهدت اليوم الجمعة، تراجعا بشكل طفيف، حيث انخفض السعر بنحو 11.64% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 15.49 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار العدس المعبأ

وبحسب البوابة فإن أسعار العدس المعبأ تراجعت اليوم هي الأخرى، بانخفاض يقدر بنحو 6.19%، حيث سجل متوسط سعر السلعة بأنواعها المختلفة نحو 46.09 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار اللحوم الطازجة

كما انخفضت أسعار اللحوم الطازجة اليوم الجمعة بشكل طفيف لبعض الأنواع، في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 345.47 جنيه، كما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير نحو 273.26 جنيه، كما سجل سعر كيلو اللحم البتلو بعظم نحو 281.32 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم نحو 270 جنيها، وسجل سعر كيلو الكندوز الصغير نحو 322.22 جنيه.

تراجع أسعار الفول المعبأ

وبحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الفول المعبأ شهدت تراجعاً طفيفاً هي الأخرى بنحو 6.86% تقريباً، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 37.61 جنيه.