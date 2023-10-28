حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: وضعنا برنامجا انتخابيا شارك به 80 خبيرا

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه جرى وضع برنامج انتخابي طموح وقابل للتنفيذ وضعه خبراء ومتخصصون تجاوزوا 80 من خير من أنجبت مصر من حملة الدكتوراه والماجستير أبناء الوطن الأوفياء.

وأضاف الشناوي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر فريد زهران بالإسكندرية اليوم، أنهم أتوا اليوم مؤكدين علي الحريات الأساسية الفردية والجماعية «حرية العقيدة، والتنقل، والتملك، والتعبير، إنشاء المؤسسات»، ومستهدفين تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وكذلك المساواة أمام القانون لكل المواطنين، وتحقيق المواطنة الكاملة والقضاء على كل أشكال التمييز (نوعي، وطبقي ومهني، وعرقي وثقافي ولغوي، وجغرافي)».

تحقيق سيادة القانون في إطار من المساواة الكاملة بين أفراد الشعب

وأوضح أنه يهدف إلى تحقيق سيادة القانون في إطار من المساواة الكاملة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات، وتطبيق مفاهيم العدالة الناجزة، والتوازن والاستقلال بين السلطات الثلاثة «التشريعية والتنفيذية والقضائية»، وتسيير شؤون الدولة من خلال مؤسسات مستقلة ومتوازنة، وإخضاعها للرقابة والمساءلة، وكذلك إلزامها بالعمل وفق الأغراض التى أنشأت من أجلها، دون التعدي على أدوارغيرها من المؤسسات.