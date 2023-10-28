كل ما تريد معرفته عن حساب التوفير الإسلامي بفائدة 11%.. أفضل استثمار لفلوسك

حزمة مميزة من المنتجات والخدمات المصرفية، تتناسب مع العملاء بشكل ميسر، طرحها بنك ناصر الاجتماعي مناسبة للإدخار، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز ثقافة الإدخار لصغار المودعين؛ إذ يقدم البنك حساب التوفير الإسلامي بالجنيه المصري، بعائد يصل إلى 11% هذا العام، ويمثل أفضل استثمار لمدخرات العملاء.

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي بعائد 11%

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، توضح «الوطن» تفاصيل حساب التوفير الإسلامي بعائد 11%.

يمكن للعملاء بداية من سن 15 عاما، فتح حساب التوفير الإسلامي بعائد 11%.

الحد الأدني لفتح حساب التوفير الإسلامي بعائد 11%، 500 جنيه.

يمكن لصاحب الحساب السحب والإيداع بدون غرامات أو مصروفات.

يمكن الإقتراض بضمان أرصدة تلك الحسابات، وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها في البنك، وبأفضل الأسعار.

صرف التوزيعات المستحقة على حساب التوفير الإسلامي

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أعلنت صرف التوزيعات المستحقة على حساب التوفير الإسلامي الذي يقدمه البنك، على حسابات التوفير بنسبة تصل إلى 11%؜؛ إذ سبق توزيع ما قدره 7%؜ تحت التسوية في شهر يوليو الماضي، وسيجرى صرف 4% بداية شهر نوفمبر المقبل.

خدمات بنك ناصر

ويقدم البنك خدماته التمويلية لشرائح المجتمع كافة، من أصحاب المرتبات والمعاشات أو العاملين بالهيئات القضائية أو قطاع البترول أو البنوك أو القطاع الخاص، من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات، التي تغطي احتياجات العملاء النقدية أو العينية كافة.

كما يستهدف البنك التمكين الاقتصادي، من خلال منتجاته المتنوعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا ودمجها بقوة في مجتمع الأعمال، من خلال المشروعات المتناهية الصغر.

ويتيح البنك خدمة إصدار بطاقات الدفع الذكية «ميزة»، لعملائه كافة، لتمكينهم من إتمام عملياتهم المصرفية، من حيث المشتريات والمدفوعات الحكومية، والسحب من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أنحاء الجمهورية.