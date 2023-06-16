أسعار العائد على حساب التوفير من البنك الأهلي.. كم يحصل صاحب الـ100 ألف جنيه؟

يوفر البنك الأهلي المصري أنواعًا مختلفة من حسابات التوفير، بينها حساب التوفير بالعملة المحلية، وهو ما نرصده وفقا لجدول أسعار العائد لشهر يونيو 2023.

وكشف البنك الأهلي على أسعار العائد لشهر يونيو 2023، على حساب التوفير، ومن أبرز المعلومات عنه أن الحد الأدنى لفتح الحساب يكون 3 آلاف جنيه.

والحد الأدنى لاحتساب العائد يكون 3001 جنيه، ومن لهم الحق في فتح الحساب، «المصري، الأجنبي، وقاصر باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة».

أسعار العائد على حساب توفير

ويتنوع سعر العائد على حساب التوفير بين الشهري والربع سنوي والنصف سنوي والسنوي، ويحصل صاحب حساب التوفير على مبلغ من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه عائد 5.00% شهريًا، و5.05% ربع سنوي، و5.10% نصف سنوي، و5.20% سنويا.

والمبلغ من 5001 إلى 100 ألف جنيه، يكون العائد 6.00% شهريًا، و6.05 ربع سنوي، و6.10% نصف سنوي و6.20% سنويا، ويحصل صاحب المبلغ من 100001 إلى 500 ألف جنيه، على 6.25% شهريًا، 6.35% ربع سنوي، 6.40% نصف سنوي، 6.50% سنويا.

ومن 500001 إلى مليون ونصف جنيه 6.50% شهريًا، و6.60% ربع سنوي، و6.75% نصف سنوي، و7.00% سنويا.

حساب التوفير الأكثر من 20 مليون

والأكثر من 20 مليون جنيه يكون العائد 8.80% شهريًا، و8.85% ربع سنوي، و8.90% نصف سنوي، و9.00% سنويًا.