حسين فهمي ممثل مصر في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي

أعلن الفنان الكبير حسين فهمي مشاركته في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي من المقرر أن تنطلق دورته العاشرة، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي

من المقرر أن تشارك في النسخة الجديدة دول فرنسا، المملكة العربية السعودية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران، بلجيكا، سويسرا، الجمهورية التشيكية، اليمن، بجانب مشاركة إستونيا، ألمانيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، لوكسمبورج، قطر، فيتنام، بالإضافة إلى سوريا، تايوان، الأرجنتين، الصين، الهند، أيرلندا، الأردن، الكويت، أوزبكستان، مع مشاركة لبنان، المغرب، النرويج، سلطنة عمان، البرتغال، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد، توجو، الإمارات العربية المتحدة.

تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي

كانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قررت تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ45، الذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل.