حسين فهمي: بروتوكول بين مهرجاني القاهرة السينمائي والغردقة لسينما الشباب قريبا

قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إنه من المقرر توقيع بروتوكول بين مهرجان القاهرة ومهرجان الغردقة لسينما الشباب المقام حاليا بمحافظة البحر الأحمر قريبا.

أوضح حسين فهمي في تصريحات للصحفيين على هامش المهرجان بأنّ مهرجان الغردقة ولد عملاقا واستطاع خلال دورته الأولى تحقيق عدد من اهداف السينما للشباب مما جعله يتخذ قرار توقيع بروتوكول بين القاهرة والغردقة.

حسين فهمي: من المهم وجود مهرجان سينمائي في كل محافظة

وأشار إلى أنَّه كان سببًا رئيسيًا في خروج مهرجان الغردقة للنور، حينما استفسر منه السيناريست محمد الباسوسي عن رأيه في إقامة مهرجان للشباب في الغردقة وهو ما وافق عليه فهمي ودعمه في تنفيذ الفكرة، مشددًا على أهمية إقامة مهرجانات فنية في كل بقاع محافظات الجمهورية لنشر الفن السينمائي.

تفاصيل مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يُذكر أنَّ مهرجان الغردقة لسينما الشباب كان قد انطلق يوم 21 الماضي بتكريم عدد من الفنانين ابرزهم الفنان هاني سلامة والفنانة السورية سلاف فواخرجي واسم المخرج الراحل يوسف شاهين بحضور نخبة من فناني الوطن العربي.