ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية في كفر الشيخ

تمكنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ من ضبط خروفين مذبوحين خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 40 كيلو، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة وأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية، لضمان سلامة اللحوم، وحفاظاً على صحة المواطنين.

حملات على المجازر الحكومية

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، واستكمال باقي الإجراءات القانونية بعد العرض على النيابة.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر بكفر الشيخ، ومتابعة الدكتور عمرو حسنى، مدير إدارة كفر الشيخ البيطرية، وبحضور لجنة مُشكلة من الدكتور وليد شاهين، رئيس قسم التفتيش بالإدارة البيطرية بكفر الشيخ، وأشرف سعد، بإدارة تموين بندر كفر الشيخ.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنّه جري ضبط خروفين مذبوحين خارج المجازر الحكومية بمركز كفر الشيخ، بإجمالي وزن 40 كيلو.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وأكد «بشار»، أنّه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، مشيراً إلى أنّ مديرية الطب البيطري مُستمرة في تنفيذ حملاتها المكبرة على الأسواق، والمحلات العامة، والمطاعم، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.