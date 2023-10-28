أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها، تشغيل موقف ناهيا الجديد أسفل محور الفريق كمال عامر لضبط منظومة السرفيس، موضحة أنه يقام على مساحة 3400 متر مربع، ويستوعب 100 سيارة، ويضم ساحات انتظار ومنطقة تجارية ويسهل حركة تنقل مواطني بولاق الدكرور والعجوزة.

حملات لتحسين مستوى النظافة ورفع كل المخلفات

وفي سياق منفصل، تابع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، التواجد الميداني لأجهزة مركز ومدينة أبو النمرس، وشن حملات لتحسين مستوى النظافة ورفع كل المخلفات وتمهيد وتجريد الطرق لتسهيل حركة المواطنين.

واطلع المحافظ على جهود حملات رفع كفاءة النظافة بكل الطرق الرئيسية والداخلية بقطاع شبرامنت وبزاوية أبو مسلم والتي ساهمت في تحسين مستوي النظافة ورفع حوالي 60 طن مخلفات وتجريد وتمهيد الشوارع الداخلية بشبرامنت لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

كما شملت الجهود رفع كل تجمعات المخلفات بمحيط المدارس، وذلك في استجابة فورية للشكاوي الواردة في ذلك الصدد.