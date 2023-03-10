جهاز تعمير القاهرة: محور الفريق كمال عامر يختصر المسافة بين المهندسين وشبرا

قال اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إنّ محور الفريق كمال عامر أيقوني في محافظة الجيزة، التي تعاني منذ فترة طويلة من مشكلة بين الشرق والغرب نظرا لوجود مانع صناعي وهو السكة الحديد، الذي سبب مشكلة في المعابر من الشرق إلى الغرب والعكس، وهذه المعابر هي نفق الهرم وكوبري فيصل وكوبري العمرانية القديم وبعض المزلقانات مثل ناهيا.

وأضاف الكيلاني في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «هذه المعابر أصبحت لا تتناسب مع 120 مليون مواطن، كما أن الكثافات السكانية الموجودة في هذه المنطقة وتتنقل يوميا لا تقل عن 10 ملايين مواطن».

وتابع رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أن محور الفريق كمال عامر أول محور عرضي في القاهرة الكبرى، يربط كل المحاور مع بعض، إذ ان كل محاور القاهرة الكبرى طولية مثل محور 26 يوليو الموازي للطريق الدائري، بالإضافة إلى محور تحيا مصر، كما أن محور الفريق كامل عامر يقلل زمن الرحلة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على راحة المواطن وتقليل زمن الوقود، والحفاظ على البيئة.

وواصل: «المواطن في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين هيطلع المطلع من جامعة الدول هيدخل على محور الفريق كمال عامر، ومنه إلى الكوبري الملجم في محور تحيا مصر، وفي غضون 5 دقائق يقدر يقطع المسافة من المهندسين لشبرا.. ده خيال علمي».