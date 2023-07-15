محافظ الجيزة يتابع تجهيزات إنشاء مواقف وساحات انتظار أسفل محور كمال عامر

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، باستمرار مجهودات رفع كفاءة وتطوير المواقع والساحات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر واستغلالها لخدمة المواطنين، كساحات انتظار للسيارات ومواقف للسرفيس ومحال حضارية لخدمة المترددين.

إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس

وطالب المحافظ خلال جولته لمتابعة أعمال إنشاء الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة، برفع كفاءة عدداً من المساحات وإنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس عليها وذلك بمنطقه ناهيا بحي بولاق الدكرور.

وشدد المحافظ على مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء موقف سرفيس بالمنطقة أسفل محور كمال عامر نطاق منطقة ناهيا وعدداً من الساحات بذلك القطاع، مؤكداً ضرورة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه والاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري إلى جانب رفع نواتج الأعمال من رتش ومخلفات وتحسين كفاءة النظافة والقضاء على أي مظاهر للإشغالات والتعديات على الطريق العام.

القضاء على المواقف العشوائية

وشملت الجولة تفقد عدداً من مواقف السرفيس الحضارية الجديدة بمنطقة أرض اللواء التي تُغطي العديد من خطوط سير المواطنين، كما تفقد محافظ الجيزة الخدمات المقدمة داخل المواقف موجهًا بضرورة متابعة التزام السيارات بخطوط السير والتعريفات المحددة لها والتعامل الفوري مع أي شكاوى واردة للمواطنين إلى جانب رفع كفاءة النظافة داخله.

كلف المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد على مستأجري المحال الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بضرورة الحفاظ على النظافة بمحيطهم، ووضع صناديق للقمامة، وعدم التعدي على الطريق العام، والالتزام بالمسطح المخصص لهم وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

رافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور ورئيس الهيئة العامة النظافة والتجميل ومدير مديرية الإسكان بالجيزة.