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محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير أسفل مسار محور كمال عامر

كتب:

سلامة عامر
03:48 م | الأربعاء 31 مايو 2023
محافظ الجيزة خلال الجولة

محافظ الجيزة خلال الجولة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء العجوزة وشمال الجيزة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وسير العمل بالمواقع الجاري تطويرها وكذا المواقف وساحات الانتظار المستحدثة.

منع ممارسة أي أنشطة عشوائية للحفاظ على المظهر الحضاري 

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن المحافظ خلال مروره بتقاطع المحور مع الطريق الدائري نطاق حي شمال الجيزة وجه المحافظ مسئولي النظافة باللحى وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل برفع ناتج أعمال التطوير أولًا بأول ومنع تراكم المخلفات أسفل وبمحيط المحور، وبدء مخططات التطوير المقرر تنفيذها فور انتهاء الأعمال بكل قطاع لمنع ممارسة أي أنشطة عشوائية للحفاظ على المظهر الحضاري للأعمال، على أن تشمل المخططات توفير مواقف وساحات انتظار لمنع الانتظار العشوائي بمحيطها وإقامة أنشطة تجارية لخدمة المترددين عليها.

سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بسلم المشاة 

كما تابع المحافظ سير العمل بالمواقف وساحات الانتظار المستحدثة أسفل المحور بمنطقة أرض اللواء، مشددًا على رئيس الحى بالحفاظ على مستوى النظافة ومنع الانتظار العشوائى خارج المواقف وسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير الجارية بسلم المشاة أعلى مزلقان أرض اللواء والمنطقة التجارية المقامة أسفله، والتى من المقررة أن توفر منفذ حضارى للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين لتسهيل حركة المرور.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.