كيف اختصر محور الفريق كمال عامر زمن الرحلة من بشتيل للعمرانية إلى 7 دقائق؟ «فيديو»

«كان تنفيذه درباً من الخيال إلا أن الإرادة والعزيمة المصرية جعلته حقيقة ليصبح أحد أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى».. هكذا وصفت محافظة الجيزة محور الفريق كمال عامر، الذي بدأ التشغيل التجريبي له منذ ما يقرب من أسبوع، ليحدث بذلك طفرة مهمة في الحركة المرورية في محافظة الجيزة.

في فيديو توثيقي للأهمية القصوى لمحور الفريق كمال عامر، تحت عنوان «السير على محور الفريق كمال عامر ووصول في 7 دقائق من بشتيل للعمرانية مروراً بفيصل والهرم وأرض اللواء»، نشرته محافظة الجيزة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، مؤكدة خلاله الدور المهم الذي حققه المحور.

محور الفريق كمال عامر يحدث طفرة مرورية بمدينة الجيزة

في تصريحات سابقة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال اجتماعاته مع المسؤولين بالمحافظة، وصف محور الفريق كمال عامر بالـ«محور الذي سيحدث طفرة مرورية بمدينة الجيزة»، موضحاً أنه يربط محاور 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم، مؤكداً أنه يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، بطول 12 كيلومترا.

يربط محور الفريق كمال عامر المحاور العرضية الرئيسية وهي 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم، إضافة إلى شوارع مستشفى الصدر وخاتم المرسلين ومطار إمبابة بما يعظم الاستفادة من المشروع.

توفير الخدمات المرورية بطول المحور

عملت محافظة الجيزة على توفير الخدمات المرورية بطول المحور والأوناش والسرعات المقررة وغيرها من العوامل اللازمة لحفظ سلامة المواطنين مستخدمي المحور، وذلك في إطار ما تشهد المحافظة من تنفيذ العديد من المحاور المرورية الأخرى التي ستساهم في تفتيت كافى الاختناقات المرورية بالعديد من البؤر المرورية الساخنة.