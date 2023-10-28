هند صبري تدعم فلسطين: ارفع صوتك وانضم إلى دعوة وقف إطلاق نار في غزة

أعلنت الفنانة هند صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد الهجمات المكثفة، أمس، من قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطع جميع وسائل الاتصال مع أهل غزة.

وكتبت هند صبري قائلة: قوات الاحتلال الإسرائيلية كثفت من حدة عملياتها في غزة خلال الساعات الماضية، تصاعدت الغارات الجوية إلى مستوى غير مسبوق، وجرى قطع جميع وسائل الاتصال، يعيش حالياً 2.2 مليون نسمة في ظلام حالك بلا أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، أمان وسلامة المدنيين، وخاصة الذين يعيشون في شمال غزة مهددة، الحروب لها قواعد وحماية المدنيين يكفلها القانون الدولي الإنساني ويجب أن تحترم».

وأضافت: «هذه لحظة الحقيقة، حان الوقت للتحرك، ارفع صوتك وانضم إلى الدعوة وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة».

هند صبري تدعم أهل غزة

وحرصت الفنانة هند صبري منذ بداية الاعتداءات على قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي وهي تدعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر حيث كتبت مؤخرا عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: حسبنا الله ونعم الوكيل يا الله ما أبشع هذه الأيام وما أطول هذه الليالي.