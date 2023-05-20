هند صبري في جلسة تصوير مع فريق «بنات ألفة» بمهرجان كان السينمائي

أقيمت جلسة تصوير لصناع وبطلات الفيلم التونسي «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية المشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، حيث يعتبر الفيلم العربي الوحيد في المسابقة التي يترأس لجنة تحكيمها المخرج روبين أوستلوند، ويتنافس على جوائز السعفة الذهبية مع 20 فيلما آخر.

وتواجدت الفنانة هند صبري ضمن فريق عمل فيلم «بنات ألفة» في جلسة التصوير بجانب كلا من المخرجة كوثر بن هنية، نور القروي وإشراق مطر، بالإضافة إلى السيدة ألفة الحمروني بطلة القصة الحقيقية التي تقوم بدورها هند صبري ضمن أحداث الفيلم.

جلسة تصوير لأبطال الفيلم التونسي «بنات ألفة» في مهرجان كان

تفاصيل فيلم «بنات ألفة»

وحقق فيلم «بنات ألفة» ردود أفعال إيجابية بعد عرضه أمس على المسرح لوميير الكبير، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض الفرنسية في 5 يوليو المقبل، حيث تدور أحداث الفيلم حول واقعة حقيقة لسيدة تونسية تدعى «ألفة» انضمت ابنتيها المراهقتين إلى تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2016.

وقالت المخرجة بن هنية في بيان صحفي، «أحاول من خلال الفيلم إلقاء نظرة أعمق على التناقضات والأحاسيس والعواطف وهو ما يتطلب وقتا لا يملكه الصحفيين، دور السينما هي مكان استكشاف هذه المجالات والغموض في الروح الإنسانية».