هند صبري في جلسة تصوير مع فريق «بنات ألفة» بمهرجان كان السينمائي

أقيمت جلسة تصوير لصناع وبطلات الفيلم التونسي «بنات ألفة» للمخرجة كوثر بن هنية المشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، حيث يعتبر الفيلم العربي الوحيد في المسابقة التي يترأس لجنة تحكيمها المخرج روبين أوستلوند، ويتنافس على جوائز السعفة الذهبية مع 20 فيلما آخر.

وتواجدت الفنانة هند صبري ضمن فريق عمل فيلم «بنات ألفة» في جلسة التصوير بجانب كلا من المخرجة كوثر بن هنية، نور القروي وإشراق مطر، بالإضافة إلى السيدة ألفة الحمروني بطلة القصة الحقيقية التي تقوم بدورها هند صبري ضمن أحداث الفيلم.

It's time for the #Photocall of LES FILLES D’OLFA (FOUR DAUGHTERS) by KAOUTHER BEN HANIA#Cannes2023 #Competition #OfficialSelection https://t.co/Q0ciKsMHAZ