نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية

انتهت مباريات الجولة الرابعة لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة المسابقات، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

نتائج مباريات الجولة الرابعة

فاز فريق مركز شباب أبو حمص على نهضة العامرية بنتيجة ثقيلة 0/4 أحرز الأهداف مروان النمر «هدفان»، وصابر سعيد ومحمد سامي لكل منهما هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب مركز شباب أبو حمص، بينما خسر مركز شباب أبو المطامير على ملعبة من نظيرة إيتاي البارود بنتيجة 1/2 أحرز هدف أبو المطامير نوح بادجي وأحرز لإيتاي البارود أحمد مبروك ومحمد غانم المصري.

وتعادل فريق مركز شباب العامرية مع نظيره مياه البحيرة 1/1 أحرز هدف مركز شباب العامرية عاصم ياسين وأحرز لمياة البحيرة محمد الجامدة فى المباراة التي أقيمت على ملعب مركز شباب العامرية، فيما فاز فريق المنتزة على مركز شباب الدلنجات بهدف للاشيء أحرز الهدف يوسف رنان وأقيمت المباراة على ملعب المدينة الشبابية.

وانتهت مباراة أصحاب الجياد ومركز شباب المعمورة بفوز أصحاب الجياد بهدفين أحرزهما كاستيلو وصبحي مصطفى فى المباراة التى جرت على ملعب جامعة فاروس، وخسر مركز شباب كفر بولين على ملعبه من فريق الترام بنتيجة 0/3 أحرز الأهداف محمود عطية أجايى «هدفان» ومحمد ناصف «هدف».