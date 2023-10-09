جدول دوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية.. مواعيد المجموعتين الثالثة والرابعة
كتب:
خالد غنيم
08:52 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
منطقة الإسكندرية لكرة القدم
أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم جدول مباريات دوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم المجموعتين الثالثة والرابعة لدوري القسم الرابع، والذي ينطلق الخميس 2023/10/12، وتبدأ أولى المباريات في تمام الساعة 3 عصراً، وتتنافس في المجموعة الثالثة 10 فرق في الدوري الذي ينقسم إلى 4 مجموعات، وتضم المجموعة الثالثة 9 فرق والمجموعة الرابعة 9 فرق.
المجموعة الثالثة
دهميت ، ميدو ، الجعافرة ، شباب محسن ، توشكي ، المصنع الحربى ، مركز شباب العمراوى ، الغزالى ، مركز شباب الحرية.
كما تجرى مباريات المجموعة الرابعة فى نفس اليوم الخميس 2023/10/12 وتبدأ أولى المباريات فى تمام الساعة 3 عصراً وتضم 9 فرق.
المجموعة الرابعة
مركز شباب الناصرية ، بهيج ، نادى النصر ، أهلى الملاحة ، قرشة ، نجوم النصر ، كابو ، ماريا ، توماس.