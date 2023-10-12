7 مباريات في الجولة الأولى من دوري القسم الرابع بالإسكندرية

تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة الأولى من دوري القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم بمجموعاته الأربعة، إذ تقام مبارتان لفرق المجموعة الأولى و3 مباريات من المجموعة الثانية، ومباراة من المجموعة الثالثة ومثلها للمجموعة الرابعة.

مباريات الجولة الأولى

تُقام مبارتان لفرق المجموعة الأولى، حيث يلتقي نادي الجمارك مع الترسانة البحرية، ويلاقي فريق دير إسنا فريق مركز شباب التوفيقية، وتضم المجموعة الأولى فرق مراكز شباب «العبور، الدخيلة، الترسانة البحرية، السكة الحديد، القباري، الجمارك، الورديان، أبيس 8، شباب التوفيقية، دير إسنا».

المجموعة الثانية

وتُقام أيضا مبارتان من المجموعة الثانية في المجموعة الثانية، الأولى بين شباب النيل ونجوم الحضرة، وفي الثانية يلتقي شباب الحضرة مع مركز شباب النصر، إذ تضم المجموعة فرق: «المصري الرياضي، ستيا، نجوم المتراس، مركز شباب النصر، شباب الحضرة، نجوم الحضرة، شباب إمبروزو، الرياضي البحري، شباب النيل، المصري السكندري».

‏المجموعة الثالثة

تشهد المجموعة الثالثة مباراة واحدة بين فريقي نادي توشكي مع مركز شباب الحرية، إذ تضم المجموعة فرق: «دهميت، ميدو، الجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربي، مركز شباب العمراوي، الغزالي، مركز شباب الحرية».

‏المجموعة الرابعة

وبالنسبة لفرق المجموعة الرابعة التي تضم ‏مركز شباب الناصرية، بهيج، نادي النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، توماس، فسيتم إقامة مباراة وحيدة اليوم، بين نادي قرشة ونادي ناصر.