جدول ترتيب دورى القسم الرابع لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم 

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم جدول ترتيب فرق دورى القسم الرابع بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية ويضم القسم الرابع 4 مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى فرق «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا» وجاء ترتيبهم بعد الجولة الثانية كالتالي.

المجموعة الثانية

بينما تضم المجموعة الثانية فرق «المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري» والتى جاء ترتيب فرقها كالتالي.

المجموعة الثالثة

وجاء ترتيب ‏المجموعة الثالثة والتي تضم فرق «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربى، مركز شباب العمراوي ، الغزالي، مركز شباب الحرية» كالتالي

المجموعة الرابعة

أما ‏المجموعة الرابعة والتى تضم فرق «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادى النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس» جاء ترتيبها كالتالي.