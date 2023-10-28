سياسيون وحقوقيون: عزل «القطاع» عن العالم «جريمة حرب»

أدان سياسيون وحقوقيون الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد الأشقاء فى غزة، واجتياح القطاع براً وبحراً، مع قطع التيار الكهربائى وشبكات الاتصال والإنترنت لعزل غزة عن العالم، مؤكدين أن ما يحدث انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، ومشددين على دور مصر والقيادة السياسية فى المنطقة العربية لحلحلة الوضع فى قطاع غزة.

«فهمى»: تعدى سلطات الاحتلال على المدنيين انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وقال طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن تصاعد الأوضاع فى غزة، واجتياح القطاع، وتعدى سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين، انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وإصرار من قبل قوات الاحتلال على استكمال مخططها الإجرامى بإبادة الشعب الفلسطينى، مؤكداً أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية، حرب إبادة جماعية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح جنوباً باتجاه سيناء، وهو ما لن تسمح به مصر.

وقال صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولى يأتى بالدرجة الأولى نتيجة دعم مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، للتصرفات الإسرائيلية فى عدوانها على قطاع غزة، موضحاً أن الانتهاكات الإسرائيلية فى شأن القانون الدولى، بدأ يصدر تجاهها مجموعة من العبارات الصريحة، وفى مقدمتها تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى مجلس الأمن قبل أيام، إذ أكد وجود انتهاكات للقانون الدولى فى ضوء العدوان الذى تشنه إسرائيل على القطاع.

«هبة»: تجويع المدنيين جرائم تستوجب المحاسبة

وشدد «وهبة» على أن قوات الاحتلال تنتهك القانون الدولى الإنسانى الذى حظر تعمد تجويع المدنيين، واعتبره أسلوباً من أساليب الحرب وحال تنفيذه يكون مخالفة صريحة قد ترتقى لجريمة حرب تستوجب المحاسبة، وهو ما قامت به إسرائيل منذ اللحظة الأولى من الحصار الكامل للقطاع، ومنعت الأمور الأساسية للحياة، بالإضافة إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين، وحددت مجموعة من الأفعال التى لو تم ارتكابها تكون جريمة حرب، وفى مقدمتها جريمة القتل العمد.

«عاشور»: الاحتلال الإسرائيلى انتهك المادة 51 من ميثاق

وقال الدكتور رامى عاشور، أستاذ العلوم والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن الانتهاكات التى يرتكبها الاحتلال فى قطاع غزة تعد حرب إبادة جماعية، سواء من خلال القصف الجوى الذى تنفذه أو الاجتياح البرى الذى بدأت تنفيذه أمس الأول. وأكد أن إسرائيل انتهكت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التى أوضحت ضوابط ممارسة حق الدفاع الشرعى عن النفس، مشيراً إلى أن هذه المادة تنص على أن يكون الدفاع عن النفس فى حجم الاعتداء، مؤكداً أن القانون الدولى يؤكد أنه إذا استلزم الدفاع عن النفس نزوح لأحد المواطنين يجب توفير النظام الصحى والآمن والنظام الغذائى الجيد لهم، وأن قوات الاحتلال خالفت كل هذه الأمور بجميع الأفعال التى تقوم بها فى غزة.

من جانبه، أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريراً يرصد تطورات الأحداث فى غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة فى القطاع. وقال متحدث المجلس إن رصد تداعيات الموقف قد أسفر عن خرق صارخ للقانون الدولى الإنسانى، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق القانون الدولى لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما ينص عليه العهدان الدوليان من حق الشعوب فى تقرير المصير، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وتابع: الاحتلال يتعمد خرق اتفاقية القضاء على التمييز العنصرى، واتفاقية منع التعذيب، وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطّة للكرامة، ومنها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والتدمير المفرط للمنازل السكنية ومهاجمة المستشفيات وغيرها من مراكز تقديم الخدمة للمدنيين، التى يتعين أن تكون نقاطاً آمنة، وكذلك التهجير القسرى للسكان العزّل، وإجبار السكان على النزوح إلى الدول المجاورة، الأمر الذى من شأنه تأجيج العنف والقضاء على أى فرص للسلام فى المنطقة.