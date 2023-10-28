العربي لتنمية المجتمعات: «ابدأ» توفر إعفاء من الضرائب 5 سنوات وتقنين أوضاع المخالفين

كشف توفيق عامر، عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب خلال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بأن يكون هناك اختلاف في الصناعة.

هناك تقدم في المجال الصناعي

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تقدما في المجال الصناعي حاليا، ولكن الرئيس يريد ألا يكون هناك تماثل، وذلك من أجل تحقيق التكامل والوصول لهدف الـ100 مليار دولار صادرات.

وأضاف عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، أن مبادرة ابدأ أطلقها الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية وتعميقها، وذلك لتقليل الفجوة الاستيرادية.

إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات

وأشار إلى أن مبادرة ابدأ توفر إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وتقنين أوضاع المخالفين خلال السنوات السابقة إلى جانب دعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات.

واستطرد توفيق عامر، عضو مجلس إدارة منظمة الاتحاد العربي لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم إنشاء 17 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية وباتت متنوعة.