صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وتل أبيب كتب: محمد أيمن سالم 08:41 م | السبت 28 أكتوبر 2023 مدينة عسقلان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وتل أبيب، وذلك تحسبا لسقوط أي صواريخ. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل خسائر جيش الاحتلال في الهجوم على غزة القاهرة الإخبارية: استمرار تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح «القاهرة الإخبارية»: لافروف يستبعد مفاوضات حول إقامة الدولتين «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعتزم إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة القاهرة الإخبارية: الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لم تهدأ منذ أمس القاهرة الإخبارية عسقلان فلسطين غزة بقلم محمد أيمن سالم