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صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وتل أبيب 

كتب:

محمد أيمن سالم
08:41 م | السبت 28 أكتوبر 2023
مدينة عسقلان

مدينة عسقلان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وتل أبيب، وذلك تحسبا لسقوط أي صواريخ.

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بقلم محمد أيمن سالم