محافظة البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ وجاهزيتها لتخزين مياه السيول

شهدت مدن جنوب البحر الأحمر، سقوط أمطار غزيرة وسيول على الطرق والمناطق الجبلية مساء اليوم السبت، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ وجاهزيتها لتخزيين ملايين الأطنان من مياه السيول في البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة وحواجز التوجيه.

الحماية من أخطار السيول

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الدولة نفذت مشروعات الحماية من أخطار السيول في مدن البحر الأحمر تكلفت الملايين من الجنيهات حيث تعمل من بحيرات صناعية وسدود وبحيرات برابخ ومخرات السيول وحواجز التوجيه لتحويل مياه السيول بعيدا عن كردون المدن وتخزينها في البحيرات الصناعية واستخدامها في أعمال زراعة للمناطق الصحراوية بوادى حوضين ومزارع القويح جنوب البحر الأحمر.

الاستفادة من مياه السيول

ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار والسيول على مدن الجنوب والمناطق الجبلية وإعلان حالة الطوارئ لاحتجاز كميات كبيرة مياه الأمطار والسيول تقدر بملايين الأطنان وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها حيث ينتظرها أهالي مدن جنوب البحر الأحمر بالطبل والأفراح كل موسم.