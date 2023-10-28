تداول 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، وحققت الصادرات تداول بنحو 335 ألف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 ألف طن.

دعم الاقتصاد الوطني

وأكدت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني وحرص الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع.

شهد ميناء سفاجا تداول 315 ألف طن بضائع بكمية صادر 188 ألفا بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 ألف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 ألف بضائع بكمية صادر49 ألفا بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 ألف طن بضائع بكمية صادر 22 ألفا بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن، فيما تم تصدير 76 ألف طن فوسفات من ميناء أبوالغصون والحمراوين.

زيادة معدلات التداول

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة؛ لتقليل الزمن المستغرق في ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء إجراءات الشاحنات.