سقوط أمطار وسيول على جنوب البحر الأحمر.. والأهالي يستقبلونها بالفرحة والطبل

شهدت مدن حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول خاصة على الطرق السريعة والمناطق الجبلية وامتدت إلى الكليو 85 طريق سفاجا قنا وأعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ.

سيول جنوب البحر الأحمر

وأشار ناصر منصور أحد سكان جنوب البحر الأحمر، إلى أن أمطار غزيرة على منطقة جنوب البحر الأحمر وامتدت قرابة 3 كيلو مترات من الكيلو 85 الرابط ما بين طريق قنا سفاجا، وقرية النصر التابعة لمجلس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

واستقبل أهالي جنوب البحر الأحمر سقوط الأمطار الغزيرة والسيول بحالة من الفرحة ودق الطبول إذ تعتبر أمطار خير وبركة.

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر سائقي السيارات بتوخي الحذر والحيطة على طريق قنا ــ سفاجا وطريق قفط ــ القصير.

سيول بطريق «سفاجا - قنا»

كانت تعرضت منطقة الكيلو 85 جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، لسقوط أمطار وسيول شديدة تسببت في قطع طريق سفاجا قنا في الاتجاهين وتوقف حركة السير على الطريق تماما.

وأشار اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا بتحرك أجهزة ومعدات مجلس المدينة لتسيير الحركة المرورية بعد تكدس السيارات على الجانبين وإعادة إصلاح الطريق.