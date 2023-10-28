الحركة المدنية تثمن موقف مصر في مساعدة الفلسطينيين وتطالب بطرد السفير الإسرائيلي

ثمَّنت الحركة المدنية الدور المصري في دورها في التأكيد على حقوق الفلسطينيين.

كما أثنت على الدور المصري في تسهيل وصول المساعدات إلى غزة، عبر معبر رفح، والوقوف ضد التهجير وطرد الفلسطينيين من غزة، كما طالبت بمزيد من الموقف المصري، حيث طالبت بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وسحب السفير المصري من إسرائيل، حيث إن ما حدث فقط هو سحب إسرائيل السفير الإسرائيلي من مصر لدواعٍ أمنية.

الدعوة لأوسع تضامن شعبي مع الشعب الفلسطيني

كما دعت الحركة المدنية لأوسع تضامن شعبي مع الشعب الفلسطيني، وتوجيه الاحترام والتحية لكل صوت صاحب ضمير فى نصرة الفلسطينيين، وتوجيه التحية للأمين العام للأمم المتحدة لموقفه من القضية الفلسطينية، وإدانة التحيز الأمريكي لإسرائيل، واعتبار أن العدوان ليس فقط على غزة، ولكنه على كل مصري صاحب ضمير.