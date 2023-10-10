رئيس حزب الاتحاد: استقواء قيادات الحركة المدنية بالخارج خيانة للوطن

انتقد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، المحاولات التي يقوم بها بعض قيادات الحركة المدنية الديمقراطية للاستقواء بالخارج، والتي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ تشهد مصر استحقاقا دستوريا هو الأرفع، ما يكشف عن النوايا غير السليمة التي يسعى إليها بعض قيادات تلك الحركة التي لم ير منها الشعب المصري أي خير على الإطلاق.

استقواء قيادات الحركة المدنية بالخارج خيانة للوطن

ووصف «صقر»، في تصريحات صحفية اليوم، أنّ تلك المحازلات اليائسة التي يقوم بعض قيادات الحركة المدنية الديمقراطية تعد خيانة للوطن وللشعب المصري، الذي خرج في 30 يونيو ثائرًا على الجماعة التي سارت على هذا النهج القائم على الاعتماد على الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنّ الحركة المدنية تسلك نفس هذا المسار، الذي يهدد الأمن القومي المصري ويمثل خروجًا على قوانينها.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على أنّنا أمام عملية سياسية ديمقراطية، وانفتاح غير مسبوق للمجال العام، تمارس فيه الأحزاب السياسية نشاطاتها بكل حرية، وقد أعطى الحوار الوطني دفعة قوية لتهيئة المناخ السياسي بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، والذي نتجت عنه وجود شخصيات من جميع التيارات مرشحة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن تلك الدعوات.